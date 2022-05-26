Пленный ВСУ рассказал об угрозах расстрела бойцов, сдающих позиции

Пленный призвал украинских военнослужащих сложить оружие и вернуться к семьям, «пока это не закончилось плачевно».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Сложивший оружие и сдавшийся в плен украинский военный рассказал, что в войсках Украины есть состоящие из националистов заградительные отряды, а бойцам, сдающим позиции, угрожали расстрелом. Видеозапись допроса публикует Министерство обороны РФ.

«В плен попал 25 мая из-за того, что нас было мало. Отцы-командиры сказали: кто будет сдавать позиции - тот будет расстрелян на месте. По поводу товарищей "отказников", которых было 450 человек, - их посадили в машину, и что произошло дальше, никто не знает. Были заградотряды националистического характера, которые имели пулеметы и гранатометы», - сказал он.

Пленный призвал украинских военнослужащих сложить оружие и вернуться к семьям, «пока это не закончилось плачевно».

Ранее сложивший оружие боец ВСУ рассказал, что украинских военнослужащих отправляли на обстреливаемые российскими артиллеристами позиции, чтобы выявить местонахождение последних и открыть по ним огонь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов