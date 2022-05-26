Армия «Кто будет отступать - будем стрелять на месте»: пленный ВСУ рассказал о заградотрядах Он также призвал соотечественников сложить оружие и возвращаться домой, к своим семьям. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Министерство обороны РФ показало кадры со сдавшимся в плен украинским военным, который рассказал, как руководство угрожало расстрелом бойцам, которые оставляют позиции. «Как нам сказали наши командиры, когда стоял на позиции: кто будет отступать - будем стрелять на месте. Кто убежит - сзади стоит заградотряд, который тоже будет расстреливать. У нас был взвод отказников, которые ушли, и до сих пор их больше никто никогда не видел», - сказал он. Пленный ВСУ призвал соотечественников сложить оружие и возвращаться домой, к своим семьям. Ранее другой украинский пленный рассказал о неуважительном отношении к мобилизированным со стороны солдат-контрактников. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика