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Глава Рособрнадзора заявил, что уход от Болонской системы не отразится на ЕГЭ

Елизавета Потейчук
12:14 26.05.2022
Анзор Музаев напомнил, что раньше школьники в нашей стране сдавали два экзамена: выпускной и вступительный. ЕГЭ же позволил упростить процедуру поступления в высшие учебные заведения в равных условиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что отказ России от Болонской системы не предполагает уход от экзаменов в формате ЕГЭ. По его словам, это другая ступень образования, а Болонская система и Единый государственный экзамен - «это две разные планеты».

«Идея Единого государственного экзамена не относится к этой системе, поэтому на школьниках это не отразится. Дело в том, что школьники учатся и никогда не переставали учиться по Федеральным государственным образовательным стандартам, которые разрабатывали и принимали наши специалисты», - отметил Музаев, отвечая на вопросы «Звезды».

Глава Рособрнадзора напомнил, что раньше школьники в нашей стране сдавали два экзамена: выпускной и вступительный. ЕГЭ же позволил упростить процедуру поступления в высшие учебные заведения в равных условиях, отметил он.

«Сегодняшний экзамен, отмена или изменение подходов, систем в высшем образовании, конечно, оно как-то отражается на школьниках, но оно отражается не в виде отмены каких-то вступительных или выпускных экзаменов. В содержании образования, может быть, что-то поменяется, а в самой конструкции школьного образования - нет», - резюмировал он.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Дума планирует обсудить с министром образования РФ Валерием Фальковым выход из Болонской системы. При этом он добавил, что совещание по этому вопросу может состояться 6 июня, когда депутаты вернутся из регионов.

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