Володин: Госдума намерена обсудить с министром образования выход из Болонской системы в июне

До этого в Рособрнадзоре заявили, что отказ от Болонской системы никак не повлияет на сдачу ЕГЭ.

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Дума планирует обсудить с министром образования РФ выход из Болонской системы. При этом он добавил, что совещание по этому вопросу может состояться в июне.

«Насколько я знаю, все фракции поддерживают позицию министра науки и высшего образования. У всех есть понимание, что надо выходить из Болонской системы», - приводит «Интерфакс» слова Володина.

Напомним, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что отказ от Болонской системы никак не повлияет на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). При этом в ведомстве назвали отказ от ЕГЭ необоснованным.