МО РФ: под Одессой сбит украинский военно-транспортный самолет с боеприпасами и вооружением

Также, как уточнили в Минобороны России, силами ПВО был сбит украинский вертолет Ми-24 над населенным пунктом Гусаровка в Харьковской области.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России сообщили об уничтожении в Одесской области украинского военно-транспортного самолета с боеприпасами и вооружением. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолет воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области», - заметил Конашенков.

Также, по словам Конашенкова, силами ПВО был сбит украинский вертолет Ми-24 над населенным пунктом Гусаровка в Харьковской области.

Кроме этого, официальный представитель МО РФ заявил об уничтожении украинского центра радиоэлектронной разведки в Николаевской области вместе с 11 военнослужащими и 15 иностранными специалистами.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов