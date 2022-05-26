В МО РФ заявили об уничтожении украинского центра радиоэлектронной разведки под Николаевом
Российские военные уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки под Николаевом, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», - сказал он.
Также ударами ракет воздушного базирования за минувшие сутки удалось поразить 48 районов сосредоточения войск противника, две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в ДНР, добавил генерал-майор.
По словам Конашенкова, за все время спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла более трех тысяч танков и бронемашин.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов