В МО РФ заявили об уничтожении украинского центра радиоэлектронной разведки под Николаевом

В ходе ракетных ударов также уничтожены 11 военнослужащих боевого расчета и 15 иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава, добавили в российском военном ведомстве.

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Российские военные уничтожили украинский центр радиоэлектронной разведки под Николаевом, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», - сказал он.

Также ударами ракет воздушного базирования за минувшие сутки удалось поразить 48 районов сосредоточения войск противника, две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в ДНР, добавил генерал-майор.

По словам Конашенкова, за все время спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла более трех тысяч танков и бронемашин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов