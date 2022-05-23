В McDonald's заявили, что желтая буква «М» не будет сохранена в бренде ресторанов в РФ

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Генеральный директор McDonald's в России Олег Пароев сообщил, что фирменная желтая буква «М» не останется в бренде, под которым будут работать знаменитые рестораны быстрого питания в РФ. По его словам, старые вывески с логотипом будут демонтированы, ведь «новое предприятие не может работать под старым брендом».

«Желтая буква "M" не будет сохранена в оформлении ресторана, сто процентов. Название "Mc" даже не рассматривается. Сохранение желтой буквы "M" не рассматривается, поскольку это явно указывает на принадлежность к McDonald's, по сути, это внешний вид товарного знака», - отметил гендиректор компании в беседе с ТАСС.

До этого «Известия» сообщили, что для сети ресторанов McDonald's в России придумали новое название. Источник на ресторанном рынке рассказал газете, что на вывесках разместят две латинские буквы - «Мс», причем «M» может остаться фирменной.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что рецептура блюд McDonald's может остаться прежней в сети ресторанов быстрого питания, которые начнут работать под новым названием после продажи российского бизнеса компании.