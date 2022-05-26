В Петербурге с 27 мая отменяется обязательный масочный режим

Также в городе снимается ограничение на максимально допустимое число посетителей массовых мероприятий.

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Власти Санкт-Петербурга с 27 мая приостанавливают обязательный масочный режим в городе. Кроме того, в Северной столице снимается ранее установленное ограничение максимально допустимого числа посетителей (2000 человек) массовых мероприятий на основании предписания Главного санитарного врача Петербурга.

«Губернатором Санкт Петербурга также принято решение, что действие обязанности по использованию гражданами средств индивидуальной защиты приостанавливается. С 27 мая использование гражданами средств индивидуальной защиты будет носить рекомендательный характер», - сказано в сообщении на сайте правительства Санкт-Петербурга.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавирусной инфекции «дельта» может вновь демонстрировать рост. В ведомстве привели статистику по коронавирусу, согласно которой на 17 мая в России штамм «омикрон» представлен в 99,24% случаев коронавируса, в то время как 0,3% приходится на штамм «дельта».