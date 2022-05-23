«Пушечное мясо»: пленный о жертвовании бойцами ВСУ, чтобы выявить позиции артиллерии РФ
Сложивший оружие боец ВСУ рассказал, что украинских военнослужащих специально отправляли как «мясо» на позиции, которые обстреливали российские артиллеристы, чтобы выявить местонахождение последних и открыть по ним огонь. Видео с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.
«У меня и моих товарищей была задача просто стоять, как пушечная мясо, чтобы украинская артиллерия могла выявить позиции российской артиллерии. Отправляли на мясо, чтобы просто увидеть артиллерию противника», - признался он.
Как предполагает сдавшийся украинский военный, командир роты отправлял их выполнять крайне опасные для жизни задачи из опасений попасть под суд. По его словам, в первый же день около 75% украинской бригады было потеряно под Новой Каховкой.
Сегодня в Минобороны России заявили об уничтожении вооружения и техники ВСУ под Житомиром.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов