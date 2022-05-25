Сладков рассказал, как удалось подвести украинских боевиков к сдаче в плен

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Специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков описал в эфире программы «Открытый эфир» на «Звезде» процесс, предшествующий сдаче ВСУ и вооруженных формирований в плен в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. По его словам, он достаточно длителен и глубок и никогда не происходит непосредственно на поле боя - случайностей в нем быть просто не может.

«Это многоуровневые контакты, которые ведутся через родственников, через знакомых, через сослуживцев. Это не случайные связи на линии фронта, такого быть не может. Мы же родные народы все, я имею в виду не по национальности, а по общей истории, кто-то где-то вместе служил, кто-то военное училище оканчивал, кто-то был связан семейными узами - один брат здесь, другой брат здесь. И когда эти контакты налаживались, дальше речь шла о доверии - кому-то боялись сдаваться, кому-то не хотели сдаваться», - рассказал спецкор.

Сладков отдельно выделил два «самых сильных направления, по которым велись переговоры», - МГБ и полицию ДНР. Мужчина подчеркнул, что ни разу в процессе взаимодействия с украинскими боевиками никто не проявлял к ним ненависти.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры выхода украинских боевиков с мариупольской «Азовстали». На кадрах видна группа людей, среди которых есть женщины, выходящая с территории предприятия. На носилках выносят раненых. 16 мая МО РФ объявило, что боевики начали сдаваться в плен.