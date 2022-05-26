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В Российском историческом обществе заявили, что события спецоперации должны войти в школьные учебники

Марина Крижановская
00:22 26.05.2022
Представитель РИО отметил, что «исторические события происходят на наших глазах».
В Российском историческом обществе заявили, что события спецоперации должны войти в школьные учебники
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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В Российском историческом обществе выступили с предложением включить события специальной операции в школьный курс истории. С данным заявлением выступил председатель правления общества Константин Могилевский.

Он указал на то, что необходимо обновлять историко-культурный стандарт, поясняя, что события истории уже происходят перед нашими глазами. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Нам надо сейчас думать о том, что все учебники создаются на основе историко-культурного стандарта, а исторические события происходят на наших глазах. Нам нужно обновлять историко-культурный стандарт, добиваясь того, чтобы и текущие события вошли в школьный курс истории», - приводит его слова агентство.

Представитель Российского исторического общества выразил надежду, что это станет возможным сразу после благополучного завершения спецоперации.

«Я надеюсь, что после победы это будет сделано в очень короткие сроки. Потому что дети должны изучать историю самых последних событий и дней», - подытожил Константин Могилевский.

Ранее сообщалось, что русский язык получит статус государственного в Херсонской области. Власти региона заявили, что он станет основным языком для делопроизводства, общения и любых вопросов государственного значения. В целом на русском языке будет проводиться обучение в школах и высших учебных заведениях.

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