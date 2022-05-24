Президенты РФ и Украины вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

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Президенты Российской Федерации и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский вошли в список 100 самых влиятельных людей 2022 года.

Данный рейтинг подготовил американский журнал Time. Личности выбирались по категориям: «лидеры», «титаны»,«инноваторы» и «пионеры», «иконы», а также «деятели искусства».

Вместе с тем Time дал право охарактеризовать президентов России и Украины. Украинского лидера положительно охарактеризовал его американский коллега Джо Байден. В своей статье Байден выразил мысль, что «в Зеленском он слышит голос неустанной решимости человека, который глубоко верит в свои обязанности перед людьми».

Ранее сообщалось, что рейтинг лидера американской нации Байдена упал до рекордно низких показателей. По результатам исследования, только двое из десяти взрослых считают, что Соединенные Штаты движутся в правильном направлении и что экономика страны в порядке. Месяцем ранее в аналогичном опросе так считали трое из десяти граждан.