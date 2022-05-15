10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете США

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В результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало, штат Нью-Йорк, погибли 10 человек, еще трое ранены. По версии следователей, мотивом для агрессии 18-летнего стрелка стала расовая ненависть. Такой вывод сделан на основе того, что большинство жертв были темнокожими.

«Минюст США проведет тщательное расследование стрельбы и добьется справедливости для эти невинных жертв», - цитирует CNN сообщение ведомства.

Президент США Джозеф Байден выразил соболезнования в связи с трагедией. Он заявил, что Штаты должны сделать все возможное для борьбы с внутренним терроризмом.

Стрелок был задержан полицией, ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, мужчина в одежде военного образца зашел в один из городских супермаркетов и открыл огонь из винтовки. Также сообщается, что один из раненых находится в критическом состоянии.