Круглосуточно и в любую погоду: кадры работы связистов ЗВО в ходе спецоперации

Благодаря работе военнослужащих, командование группировки обеспечено всеми видами современной связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Министерстве обороны России показали боевую работу военных связистов Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции.

Так, в любую погоду и круглосуточно специалисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями.

Благодаря их работе, командование группировки обеспечено всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Тем самым им удается поддерживать непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

Ранее съемочная группа «Звезды» наблюдала, как зенитчики РФ защищают небо в ходе спецоперации. Так, комплексы ПВО С-300 Вооруженных сил России защищают небо в ходе спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.