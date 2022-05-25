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Круглосуточно и в любую погоду: кадры работы связистов ЗВО в ходе спецоперации

05:16 25.05.2022
Благодаря работе военнослужащих, командование группировки обеспечено всеми видами современной связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России показали боевую работу военных связистов Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции.

Так, в любую погоду и круглосуточно специалисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями.

Благодаря их работе, командование группировки обеспечено всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Тем самым им удается поддерживать непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

Ранее съемочная группа «Звезды» наблюдала, как зенитчики РФ защищают небо в ходе спецоперации. Так, комплексы ПВО С-300 Вооруженных сил России защищают небо в ходе спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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