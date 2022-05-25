Круглосуточно и в любую погоду: кадры работы связистов ЗВО в ходе спецоперации
В Министерстве обороны России показали боевую работу военных связистов Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции.
Так, в любую погоду и круглосуточно специалисты обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и частями.
Благодаря их работе, командование группировки обеспечено всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью. Тем самым им удается поддерживать непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.
Ранее съемочная группа «Звезды» наблюдала, как зенитчики РФ защищают небо в ходе спецоперации. Так, комплексы ПВО С-300 Вооруженных сил России защищают небо в ходе спецоперации на Украине.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.