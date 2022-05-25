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«Ведомости»: в России согласовали увеличение соцвыплат

Елизавета Потейчук
06:49 25.05.2022
При этом окончательное решение об увеличении социальных выплат примет президент России.
«Ведомости»: в России согласовали увеличение соцвыплат
© Фото: pixabay.com
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По данным СМИ, российские власти согласовали индексацию социальных выплат. Отмечается, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10%.

Как сообщили «Ведомостям» источники, близкие к правительству, окончательное решение по соответствующему вопросу будет за президентом России Владимиром Путиным, ибо во время дискуссии о повышении выплат были оглашены разные точки зрения.

Ранее, 11 мая, Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения о доиндексации зарплат, пенсий, социальных выплат, минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Вместе с тем глава государства поручил кабмину рассмотреть сдерживание роста стоимости проезда на общественном транспорте.

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