«Россия несет мир»: как военные ВС РФ помогают вернуть мирную жизнь в сирийскую Скальбию

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Бойцы христианского ополчения постоянно занимаются огневой подготовкой и регулярно совершенствуют свои навыки. Возле границ неспокойного сирийского Идлиба им нужно быть всегда начеку. Эти воины в свое время отбили атаки боевиков на их родной город Скальбия.

«Когда подошел враг, мы встали грудью на защиту своей земли. Российская армия помогла нам на земле, а боевая авиация в воздухе. Сейчас террористы пусть даже не думают сунуться сюда с оружием в руках», - рассказал боец христианского ополчения Абид Амин Фаррух.

В настоящее время христианский город Скальбия - это оплот всей Сирии на пути потенциальной угрозы. Вероятность проникновения боевиков с севера существует и по сей день, поэтому даже женщины могут держать оружие в руках. Ополченцы обладают богатым арсеналом оружия, и вместе с тем о приближении врага всегда вовремя предупредят служебные овчарки.

Во время кровопролитных боев местное население понесло существенные потери. Жены хоронили мужей, а многие дети остались без отцов. Так, российский Центр по примирению враждующих сторон регулярно привозит в Скальбию гуманитарную помощь, в которой нуждаются семьи, потерявшие кормильцев.

У жительницы города Марии Джорджес на войне погиб отец. Девушка вместе с остальными родственниками осталась без надежной опоры. Но Мария находится не один на один со своей бедой, а чувствует поддержку со стороны земляков и российских военных.

«Спасибо за помощь. До кризиса мы жили очень хорошо, потом было много страданий. Но наши добровольцы вместе с русскими братьями жертвовали собой и отстояли город. Россия несет мир, думаю так будет и на Украине. Мы все знаем, что там происходит и желаем победы вашей армии», - отметила Джорджес.

Российские военнослужащие в этот раз привезли свыше четырех тонн гуманитарной помощи. Туда входят необходимые для ежедневного рациона продукты и очень полюбившееся местным детям сгущенное молоко.

«Гуманитарная помощь ЦПВС выдана с большим переживанием за население, в связи с тем, что город православный, люди православной веры, христиане, даже мы местом проведения акции выбрали Храм святой Софии, который строится, вера наша тут крепка, приумножается, но в сложившейся ситуации в САР тяжело местному населению приходится. Инфраструктура нарушена, зарплаты низкие, уровень жизни оставляет желать лучшего, население нуждается в помощи», - описывает представитель ЦПВС Денис Анисимов.

Российская помощь позволяет решить продовольственную проблему и начать вкладываться в развитие. Православный храм имени Святой Софии, рядом с которым расположен монумент павшим воинам, защищавшим землю от террористов, возводится с нуля. В Скальбии уже невооруженным взглядом можно заметить положительные изменения. В городе во всю развивается сельское хозяйство. Поля, орошаемые водой готовы дать большой урожай. Увеличивается поголовье скота.

Увидеть свиней в арабской республике - это большая редкость. Их разводят только в христианских поселениях, каким и является Скальбия. Чем больше животных в подсобном хозяйстве, тем выше благосостояние семьи. Сегодня о смутных временах напоминают лишь ржавеющие остовы трофейных пикапов. Жизнь налаживается, а в небе грациозно парят журавли, что считается добрым знаком.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.