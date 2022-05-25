Армия Армия Армия

«Россия несет мир»: как военные ВС РФ помогают вернуть мирную жизнь в сирийскую Скальбию

Игорь Лапик
06:34 25.05.2022
Российский Центр по примирению враждующих сторон регулярно привозит в Скальбию гуманитарную помощь, в которой нуждаются семьи, потерявшие кормильцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Бойцы христианского ополчения постоянно занимаются огневой подготовкой и регулярно совершенствуют свои навыки. Возле границ неспокойного сирийского Идлиба им нужно быть всегда начеку. Эти воины в свое время отбили атаки боевиков на их родной город Скальбия.

«Когда подошел враг, мы встали грудью на защиту своей земли. Российская армия помогла нам на земле, а боевая авиация в воздухе. Сейчас террористы пусть даже не думают сунуться сюда с оружием в руках», - рассказал боец христианского ополчения Абид Амин Фаррух.

В настоящее время христианский город Скальбия - это оплот всей Сирии на пути потенциальной угрозы. Вероятность проникновения боевиков с севера существует и по сей день, поэтому даже женщины могут держать оружие в руках. Ополченцы обладают богатым арсеналом оружия, и вместе с тем о приближении врага всегда вовремя предупредят служебные овчарки.

Во время кровопролитных боев местное население понесло существенные потери. Жены хоронили мужей, а многие дети остались без отцов. Так, российский Центр по примирению враждующих сторон регулярно привозит в Скальбию гуманитарную помощь, в которой нуждаются семьи, потерявшие кормильцев.

У жительницы города Марии Джорджес на войне погиб отец. Девушка вместе с остальными родственниками осталась без надежной опоры. Но Мария находится не один на один со своей бедой, а чувствует поддержку со стороны земляков и российских военных.

«Спасибо за помощь. До кризиса мы жили очень хорошо, потом было много страданий. Но наши добровольцы вместе с русскими братьями жертвовали собой и отстояли город. Россия несет мир, думаю так будет и на Украине. Мы все знаем, что там происходит и желаем победы вашей армии», - отметила Джорджес.

Российские военнослужащие в этот раз привезли свыше четырех тонн гуманитарной помощи. Туда входят необходимые для ежедневного рациона продукты и очень полюбившееся местным детям сгущенное молоко.

«Гуманитарная помощь ЦПВС выдана с большим переживанием за население, в связи с тем, что город православный, люди православной веры, христиане, даже мы местом проведения акции выбрали Храм святой Софии, который строится, вера наша тут крепка, приумножается, но в сложившейся ситуации в САР тяжело местному населению приходится. Инфраструктура нарушена, зарплаты низкие, уровень жизни оставляет желать лучшего, население нуждается в помощи», - описывает представитель ЦПВС Денис Анисимов.

Российская помощь позволяет решить продовольственную проблему и начать вкладываться в развитие. Православный храм имени Святой Софии, рядом с которым расположен монумент павшим воинам, защищавшим землю от террористов, возводится с нуля. В Скальбии уже невооруженным взглядом можно заметить положительные изменения. В городе во всю развивается сельское хозяйство. Поля, орошаемые водой готовы дать большой урожай. Увеличивается поголовье скота.

Увидеть свиней в арабской республике - это большая редкость. Их разводят только в христианских поселениях, каким и является Скальбия. Чем больше животных в подсобном хозяйстве, тем выше благосостояние семьи. Сегодня о смутных временах напоминают лишь ржавеющие остовы трофейных пикапов. Жизнь налаживается, а в небе грациозно парят журавли, что считается добрым знаком.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:49 В стране и мире
«Ведомости»: в России согласовали увеличение соцвыплат
05:16 Армия
Видео
Круглосуточно и в любую погоду: кадры работы связистов ЗВО в ходе спецоперации
05:01 Армия
Видео
В Харьковскую область прибыл внушительный гуманитарный груз из России
04:22 В стране и мире
В Китае рассказали, кто виноват в кризисе продовольствия в Европе
02:58 В стране и мире
CNN: число жертв стрельбы в техасской школе увеличилось до 21
Популярное
МО РФ: сотрудники СБУ подготовили провокации на объектах хранения зерновых культур в ЛНР и Днепропетровской области
Видео
Шойгу заявил о реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки
Видео
Шойгу: наступление ВС РФ на Украине замедляется, чтобы дать эвакуироваться мирным жителям
Видео
МО РФ: поражен крупный украинский склад снарядов к американским гаубицам М777
Видео
Артиллерийские дуэли: ВС РФ нанесли удар по ВСУ «Ураганами» под Харьковом
Видео
Подавить огнем: кадры боевой работы расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт-С»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.