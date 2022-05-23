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Привет из Сирии: ученики русского класса написали письма военным ВС РФ на Украине

Игорь Лапик
Алиса Краузе
05:01 23.05.2022
Дети из сирийского Дамаска написали послания для российских военнослужащих, участвующих в спецоперации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сирийские школьники написали письма с пожеланиями российским военнослужащим, которые сейчас сражаются на Украине. Послания подготовили ученики русского класса при Русском доме Дамаска. В нем состоят как дети из смешанных семей, так и коренные сирийцы.

Всех учеников объединяет огромная тяга к нашей истории, культуре и языку. Им не надо объяснять, кто такие Пушкин, Крылов или Чехов. Их письма уникальны тем, что они излагают мысли как россияне, но с образностью, характерной для восточного менталитета. Грамотно оформить свою речь и составить план текста помогает учительница.

Русско-сирийские школьники также являются носителями нашего генетического кода. Любовь к России они впитывают с самого рождения вместе с молоком своих матерей. Поэтому их письма отличаются особой искренностью.

Некоторые ученики даже оформили свои послания в виде праздничных открыток, изготовленных своими руками. Все эти ребята знают и хорошо помнят, какой ужас царил в Дамаске, когда боевики уже находились практически на пороге их дома. От «кровавой бани» столицу Сирии тогда спасла русская армия. И этого они не забудут никогда. 

Во время написания писем для наших солдат в Русский дом пришли представители Российского центра по примирению враждующих сторон - просто поговорить и оказать моральную поддержку. Все письма от сирийских школьников будут доставлены на авиабазу Хмеймим, откуда их отправят к месту проведения спецоперации. 

«Я очень люблю мирную Сирию, которой не было бы без поддержки России и ее армии. Без вас Сирии не было бы на земле, и наши страдающие души бродили бы по небесам. Но мы живы, ходим, учимся и работаем - и все это благодаря вам и вашему большому сердцу, в котором мы все поселились», - говорится в одном из писем.

Ученики говорят, что главное здесь писать от души, и все само пойдет. На листах бумаги выражают благодарность российским военнослужащим за помощь Сирии, для которой они так много сделали, а также желают крепкого здоровья и не падать духом.

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