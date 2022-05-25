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Собьют любую цель: как С-300 ВС РФ защищают небо в ходе спецоперации

Константин Исаев
Алиса Краузе
05:00 25.05.2022
Съемочная группа «Звезды» пронаблюдала, как зенитчики РФ защищают небо в ходе спецоперации на Украине.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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День или непроглядная темная ночь - для этих зенитчиков нет абсолютно никакой разницы. Самое главное в их работе - это спокойствие. Когда на твои позиции летит та же самая ракета «Точка-У», для паники времени нет. На принятие решения уходят доли секунды.

Система противовоздушной обороны - это многоступенчатая и очень сложно выстроенная защита от атак с воздуха. Есть ближний радиус действия, например, «Панцирь». Средний - «Бук», и самый дальний - комплексы с литерой «С».

Начинает работать радиолокационная станция комплекса С-300. Их здесь целый дивизион, хотя съемка ведется почти в чистом поле. Удивительно, но именно это место сейчас - самое безопасное от любого удара с воздуха.

С-300 еще около двадцати лет назад считались самыми передовыми комплексами ПВО. Однако с тех пор появились и С-400, а сейчас уже и С-500. Впрочем, эти проверенные системы тоже очень полезны. Автоматика справляется со всеми целями. Но военные всегда помнят, что самое главное не механизмы, а люди.

«Наша зенитно-ракетная система способна обнаруживать, брать на сопровождение и определять государственную принадлежность всех типов противника. Ее огневые средства способны уничтожать их на дальности до 100 километров. Мы ведем успешную борьбу с оперативно-тактическими ракетами, такими как "Точка-У", с пилотируемой авиацией супостата. Да и беспилотная авиация не представляет для нас серьезной проблемы. Посему из того, что мы несем боевое дежурство в круглосуточном режиме, 24 на семь, считаю, что мы надежно прикрываем все объекты как военного, так и гражданского назначения. Поэтому мирное население республик может спать спокойно», - заявил командир подразделения ПВО Александр.

Эти системы надежно прикрывают как наши войска в ходе спецоперации по защите Донбасса, так и мирное население от ударов дронов, самолетов и ракет. Любой зенитчик знает: каждая цель должна быть гарантированно сбита.

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