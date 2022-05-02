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NYT: британцы столкнулись с массовыми проблемами с оплатой ЖКХ, еды и топлива

Максим Цепков
05:55 02.05.2022
По данным издания, жители Великобритании уже начали пересматривать свои семейные бюджеты.
NYT: британцы столкнулись с массовыми проблемами с оплатой ЖКХ, еды и топлива
© Фото: pixabay.com
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В Соединенном Королевстве наблюдаются резкое снижение доходов и повышение цен на товары первой необходимости. Данная тенденция выявлена впервые за более, чем тридцать лет. Об этом сообщает американская ежедневная газета The New York Times.

Как отмечает издание, апрель стал для жителей Королевства особенно тяжелым. Правительство подняло цены на энергоносители на 54 процента - это отрицательно сказалось более чем на 22 миллионах семей. Счет за электроэнергию в апреле оказался в три раза больше, чем в предыдущий месяц. Некоторые жители были вынуждены отказаться от привычных услуг.

Также сообщается, что почти половина британцев с трудом смогла оплатить счета за электричество. В связи с этим многим пришлось экономить на продуктах питания, предметах первой необходимости и топливе.

Ранее стало известно, что британский бизнес потеряет $8 млрд из-за антироссийских санкций. Отмечается, что что экспортеры продукции Великобритании не получат данную сумму в ближайшие девять лет.

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