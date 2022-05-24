Власти Херсонской области заявили, что обратятся с просьбой о размещении российской военной базы

Соответствующее заявление власти региона обосновали жизненной необходимостью и «гарантом безопасности региона и его жителей».

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По заявлению властей Херсонской области, они намерены обратиться с просьбой о размещении военной базы Российской Федерации в данном регионе. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, это позволит гарантировать безопасность Херсонской области.

«В Херсонской области должна быть военная база Российской Федерации. Мы будем об этом просить, и в этом заинтересовано все население. Это, прежде всего, жизненно необходимо и станет гарантом безопасности региона и его жителей», - рассказал он в комментарии РИА Новости.

Стремоусов отметил тот факт, что Херсонщина защищена от непрекращающихся попыток украинских националистов нанести ракетные удары по ее селам и городам благодаря усилиям российских военных.

Он подытожил мнение о необходимости создания военной базы РФ, сказав, что «российская армия стала гарантом сохранения мира и безопасности нашего региона».

Немногим ранее замглавы военно-гражданской администрации сообщил, что русскому языку в Херсонской области будет дан статус государственного. Также русский язык станет основным языком для делопроизводства, общения и любых вопросов государственного значения.