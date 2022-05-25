CNN: число жертв стрельбы в техасской школе увеличилось до 21

Глава США Джо Байден уже связался с местным губернатором и предложил ему помощь федерального правительства.

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По поступающим сообщениям американских СМИ, число жертв в результате стрельбы в начальной школе Робба в американском штате Техас возросло до 21 человека. Среди них 18 детей и трое взрослых.

РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN приводит информацию, что нападавший стрелок был ликвидирован правоохранительными органами. Также по сообщениям СМИ, до нападения на начальную школу, 18-летний американец убил свою бабушку.

Приводится информация, что американский президент Джо Байден уже предложил помощь федеральных властей губернатору штата Техас Грегу Эбботту. В ближайшее время Байден выступит с телеобращением к нации.

Ранее сообщалось, что во время стрельбы в американском городе Ювалд штата Техас погибли 14 детей, среди них был один из учителей.