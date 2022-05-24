ABC News: число погибших детей в результате стрельбы в школе в Техасе увеличилось до 14

Также информируется о смерти одного из учителей и напавшего на школу стрелка.

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По обновляющейся информации СМИ, число жертв в результате стрельбы в США увеличилось до 14 человек. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Напомним, стрельба произошла в американском городе Ювалд в штате Техас. Была атакована начальная школа Робба.

«Четырнадцать погибших, включая нескольких детей, при стрельбе в начальной школе в Техасе», - приводится информация американских СМИ.

По последним данным, нападавший застрелил 14 учеников начальной школы и учителя. Стрелок был убит полицейскими. Данную информацию предоставляет РИА Новости со ссылкой на губернатора штата.

Ранее сообщалось, что ранение получил 45-летний человек. Медицинская помощь потребовалась 13 школьникам. Двое детей были перевезены в больницу в городе Сан-Антонио.