Глава YouTube заявила, что информация играет главную роль в конфликте на Украине

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Информация играет ключевую роль в конфликте на Украине и может быть использована в качестве оружия. Об этом заявила генеральный директор YouTube Сьюзен Воджицки на экономическом форуме в Давосе.

«Мы действительно видим в этом конфликте, что информация играет ключевую роль и может быть использована в качестве оружия», - цитирует Воджицки РИА Новости.

Как передает агентство, глава YouTube в своем комментарии о продолжении работы компании в Российской Федерации отметила, что видеохостинг останется в России, но при этом принял «ряд серьезных решений», включая ограничение доступа российских средств массовой информации, которые финансируются государством.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. С 2025 года организациям запрещено использовать зарубежные средства защиты информации.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов заявил, что США отказались деанонимизировать Интернет по предложению Российской Федерации. По его словам, США в одностороннем порядке закрыли канал связи по кибернетической безопасности с Россией, при этом страны обменялись списками объектов особо важной инфраструктуры.