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Додон заявил, что может дать объяснения, снимающие подозрения в его адрес

Марина Крижановская
02:35 25.05.2022
Также Игорь Додон заявил, что его уголовное дело «шито желтыми нитками».
Додон заявил, что может дать объяснения, снимающие подозрения в его адрес
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Экс-глава Молдавии Игорь Додон обратился к нации с заявлением, что по каждому пункту из предъявленных ему обвинений он может дать пояснения. Данное заявление Додон передал через своего адвоката. Он также выразил уверенность, что политически независимый суд признает его правоту.

«Уважаемые граждане, хочу заверить вас, что по каждому элементу, представляющему интерес для прокуроров, у меня есть необходимые объяснения, которые снимают любые подозрения в коррупции и нарушении закона. Это политическое дело шито желтыми нитками. И я уверен, что справедливый и политически независимый суд признает мою правоту», - опубликовано сообщение в Telegram-канале Игоря Додона.

Так, бывшего президента Молдавии подозревают в государственной измене, в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также финансировании партии за счет преступной организации.

Ранее сообщалось, что Додон был арестован на 72 часа. Перед этим в доме, принадлежащем политику, были проведены многочисленные обыски.

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