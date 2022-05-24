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Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене

Егор Левин
17:02 24.05.2022
По данным исполняющей обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елены Казаков, «речь идет о незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии, а также госизмене».
Экс-президента Молдавии Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и госизмене. Задержание стало следствием проведенных ранее многочисленных обысков в доме, принадлежащем политику.

Как заявила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казаков, Додон подозревается в коррупционных действиях и обогащении с дальнейшим «предательством Родины».

«Антикоррупционный центр и СБ провели десять обысков. Речь идет о незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии, а также госизмене. В результате обысков были задержаны на 72 часа два человека», - цитирует Казаков РИА Новости.

Двумя годами ранее экс-депутат Юрий Реницэ опубликовал видеозапись, на которой занимавший тогда пост президента Додон получает некий пакет с якобы крупной суммой денег от политика Владимира Плахотнюка. Антикоррупционная прокуратура не стала возбуждать уголовное производство, так как не выявила признаков преступления. Это поддержал суд Кишинева. Позже Апелляционная палата Кишинева отменила решение суда первой инстанции, а в 2017 году Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск. В 2020 году МВД РФ заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе из России совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность тем, что в Молдавии преследуются сторонники взаимовыгодных отношений с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что все законные права Додона будут соблюдены.

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