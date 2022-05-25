Минфин США разрешил американцам оплачивать налоги в России до конца сентября

Также они могут приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты, оплачивать импортные пошлины и сборы в случае такой необходимости.

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Министерство финансов США разрешило американским гражданам оплачивать налоги, различные сборы и импортные пошлины в Российской Федерации до 30 сентября этого года.

В частности, 25 мая была издана генеральная лицензия, позволяющая совершать данные операции физическим и юридическим лицам. Отмечается, что при условии, что перечисленные операции - оплата налогов, сборов или импортных пошлин, а также приобретение или получение разрешений, лицензий, регистрации или сертификатов - необходимы этим гражданам США для их деятельности в России.

Уточняется, что это будет доступно для них до 00.01 по восточному времени (07.01 по московскому времени) 30 сентября 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия будет обслуживать свой государственный долг в национальной валюте - рублях. Так, председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российская сторона совершит выплаты по госдолгу в рублях после решения США не продлевать лицензию на его обслуживание.

При этом спикер Госдумы добавил, что у российской стороны есть все необходимые денежные средства, чтобы провести выплаты.