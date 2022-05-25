Володин: РФ совершит выплаты по госдолгу в рублях после решения США не продлевать лицензию на его обслуживание

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что Россия будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях. С таким заявлением политик выступил после решения Министерства финансов США не продлевать лицензию на его обслуживание.

«Платить будем в рублях. Это осмысленный выбор США. Они сами запретили выплаты в долларах. Сегодня рубль существенно укрепился, и в этом смысле для нас сложилась хорошая конъюнктура на рынке», - написал Володин у себя в Telegram.

При этом спикер Госдумы добавил, что у российской стороны есть все необходимые денежные средства, чтобы провести выплаты. При этом Володин указал, что у Москвы есть опыт взаиморасчетов в рублях, на который указывают газовые контракты. Также политик призвал США и сателлитов «привыкать к рублю».

Напомним, действие лицензии на обслуживание госдолга по решению Минфина США прекратилось в 07.01 по московскому времени. До этого глава министерства Джанет Йеллен заявила, что законы Штатов не позволят конфисковать арестованное российское имущество и отправить вырученные средства на помощь Украине.