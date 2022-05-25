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МО РФ: за сутки из ЛДНР и Украины эвакуировано почти 19 тысяч человек

22:13 25.05.2022
Согласно заявлению МО РФ, 25 мая проводятся три гуманитарные акции в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 189 тонн гуманитарной помощи.
МО РФ: за сутки из ЛДНР и Украины эвакуировано почти 19 тысяч человек
© Фото: Минобороны России
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Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 18 927 человек, в том числе 2 058 детей. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению российского оборонного ведомства, всего с начала специальной военной операции эвакуировано уже 1 463 492 человека, из которых 242 633 ребенка, а государственную границу Российской Федерации пересекло 201 708 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе - 2 286 за прошедшие сутки.

«Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 22 770,8 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 052 гуманитарные акции, в том числе четыре за истекшие сутки, в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 340 тонн гуманитарной помощи», - заявил представитель МО РФ.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев добавил, что 25 мая проводятся три гуманитарные акции в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 189 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о поражении командного пункта украинской 14-й мехбригады высокоточными ракетами ВКС. Также высокоточными ракетами воздушного базирования поражен логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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