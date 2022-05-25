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Трагедия у автомойки: кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Алексей Курильченко
22:37 25.05.2022
По данным СЦКК ДНР, по городу было выпущено четыре снаряда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вооруженные формирования Украины 25 мая совершили обстрел Киевского района Донецка. В результате погиб один мирный житель, еще семь получили ранения, включая одного несовершеннолетнего.

Также были повреждены окна автомойки и три автомобиля. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, по Донецку было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Ранее в Куйбышевском районе Донецка между жилыми домами упали шесть снарядов калибром 122 мм. Корреспондент «Звезды» продемонстрировал последствия обстрела с места событий.

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