Недалеко от домов находится железнодорожный вокзал, который, возможно, был истинной целью боевиков.

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Шесть снарядов калибром 122 мм упали во дворе между жилыми домами в Куйбышевском районе Донецка. В пятиэтажках раскаленными осколками выбило стекла, сообщает с места событий корреспондент «Звезды».

Во дворе также полностью выгорели три автомобиля.

«Я был на рынке, жена звонит, плачет, говорит: машина горит. Я приехал, и правда, три машины (горят. - Прим.ред.). Вызвали пожарных. Но, слава богу, я по этажам пробежал, где люди жили, там никто не пострадал, только единственное, что стекла повылетали», - рассказал нашему телеканалу местный житель Вячеслав Костюкевич.

Недалеко от домов находится железнодорожный вокзал. Возможно, он и был истинной целью националистов.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие эвакуируют из Харьковской области мирных жителей, в том числе, для оказания медпомощи. Районы, в которых проживают семьи, периодически подвергаются артобстрелам со стороны нацбатов и Вооруженных сил Украины.