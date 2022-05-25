В Минтруде сообщили сумму прожиточного минимума в РФ после индексации

В ведомстве отметили, что для пересчета выплат не потребуется подавать никаких документов.

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После проведения индексации прожиточного минимума в России его сумма для трудоспособного населения составит 15 172 рубля. Об этом сообщил глава Министерства труда РФ Антон Котяков.

«По словам главы Минтруда России, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров - 11 970 рублей, для детей - 13 501 рубль», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Котяков также отметил, что пересчет выплат будет проведен автоматически, для этого не потребуется подавать дополнительных заявлений.

«С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 миллионов россиян. Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется», - заявил глава ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что российские власти согласовали индексацию социальных выплат. Отмечается, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ), прожиточный минимум и страховые пенсии должны вырасти на 10%.