За сутки саперы ВС РФ и МЧС обезвредили более 900 взрывоопасных предметов в ЛДНР

С начала проведения спецоперации было обезврежено уже более 10 тысяч взрывоопасных предметов.

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Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России в ходе выполнения задач по очистке территорий Донецкой и Луганской народных республик за сутки обезвредили 906 взрывоопасных предметов. Всего было обнаружено и обезврежено 10 470 взрывоопасных предметов. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Всего проверено: 1 888,49 га (в том числе за сутки – 167,21 га); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог», - дополнил представитель Минобороны.

Ранее в ходе проверки в одной из больниц Мариуполя, которую формирования ВСУ использовали в качестве опорного пункта, российские военнослужащие обнаружили два дистанционно управляемых взрывных устройства. На месте, где могла произойти трагедия, побывал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов