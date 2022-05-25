МО РФ: ВСУ используют объекты медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов в ЛДНР и Одессе

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Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти фиксирует многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов медицинской инфраструктуры для оборудования опорных пунктов и размещения тяжелого вооружения. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в поликлинике № 3 (ул. Василия Стуса) на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия; в Лисичанске Луганской Народной Республики на территории городской больницы № 1 (ул. Сосюры) размещено подразделение ВСУ, а на прилегающей территории - бронетехника и огневые позиции артиллерии; в Славянске Донецкой Народной Республики на территориях противотуберкулезного диспансера (ул. Ярослава Мудрого) и центральной городской больницы (ул. Тараса Шевченко) боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО; в Одессе в здании онкологического диспансера (ул. Неждановой) подразделениями ВСУ оборудован опорный пункт. При этом, всех пациентов, в том числе тяжело больных, выгнали из лечебного учреждения», - заявил представитель МО РФ.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев добавил, что эти и другие подобные факты грубых нарушений киевским режимом норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявляло об уничтожении средствами ПВО украинского Ми-8 в Николаевской области. Официальный представитель МО РФ сообщил, что также средствами ПВО ВС РФ за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников, включая ударный «Байрактар».

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов