В МО РФ заявили об уничтожении средствами ПВО украинского Ми-8 в Николаевской области

В МО РФ заявили, что также средствами ПВО ВС РФ за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников, включая ударный «Байрактар».

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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в небе Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - отметил Конашенков.

Также, по его словам, за сутки уничтожены в воздухе 11 украинских беспилотников в районах острова Змеиный и населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы, Верхнеторецкое, Ставки и Терны. В их число входит и ударный беспилотник «Байрактар ТБ-2» - он уничтожен в районе населенного пункта Шандриголово в ДНР.

Кроме этого, Конашенков заявил, что оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 300 украинских националистов за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов