В МО РФ заявили об уничтожении средствами ПВО украинского Ми-8 в Николаевской области
В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в небе Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Бармашово Николаевской области сбит один вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - отметил Конашенков.
Также, по его словам, за сутки уничтожены в воздухе 11 украинских беспилотников в районах острова Змеиный и населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Проходы, Верхнеторецкое, Ставки и Терны. В их число входит и ударный беспилотник «Байрактар ТБ-2» - он уничтожен в районе населенного пункта Шандриголово в ДНР.
Кроме этого, Конашенков заявил, что оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила более 300 украинских националистов за сутки.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов