В результате без медикаментов в регионе могут остаться более 12 тысяч пациентов с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями.

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Международный Комитет Красного Креста прекратил поставки ряда жизненно важных лекарств и диагностических средств на территорию Луганской и Донецкой народных республик под предлогом якобы нестабильной обстановки в регионе. Речь идет о средствах лечения больных с ослабленной иммунной системой, хроническими инфекционными и эндокринными заболеваниями. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«В результате этого более 12 тысяч пациентов в ближайшие месяцы останутся без необходимой квалифицированной помощи, что приведет к увеличению количества новых случаев заболеваний и смертности», - отметил Мизинцев.

Представитель Минобороны призвал организацию возобновить поставки данных медикаментов в республики Донбасса. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения и Международный Комитет Красного Креста являются организациями, которые координируют деятельность в области здравоохранения и оказания медицинской помощи населению в зонах чрезвычайных ситуаций.

Ранее Мизинцев сообщал, что представители Международного Комитета Красного Креста не проявляют оперативности и практически безразличны ко всем обращениям со стороны России по вопросам состояния и условий содержания пленных военнослужащих ВС РФ. Это свидетельствует об умышленном сокрытии Украиной состояния и условий содержания российских военнослужащих.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов