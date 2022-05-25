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Венгрия выдала России обвиняемого в мошенничестве экс-полицейского

Алексей Курильченко
21:23 25.05.2022
Подозреваемый, будучи сотрудником правоохранительных органов, вымогал деньги за возможность освобождения от уголовной ответственности.
Венгрия выдала России обвиняемого в мошенничестве экс-полицейского
© Фото: МВД РФ
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В аэропорту Внуково состоялась передача венгерской стороной россиянина, который обвиняется в мошенничестве. Процесс передачи состоялся при участии НЦБ Интерпола МВД России, транспортных полицейских и сотрудников ФСБ России.

«По имеющейся информации, в 2015 году фигурант, являясь начальником отделения УЭБиПК УМВД России по Брянской области, ввел подозреваемого по уголовному делу в заблуждение и предложил за денежное вознаграждение освободить его от уголовной ответственности. Воспользовавшись должностным положением, злоумышленник получил часть затребованной суммы в размере одного миллиона рублей», - говорится в сообщении на сайте МВД РФ.

После этого потерпевший обратился за помощью в коллегию адвокатов. Подозреваемый был уволен из органов и скрылся. В 2016 году его объявили в международный розыск. Он был задержан в Венгрии в 2020 году.

Ранее в РФ из США был экстрадирован россиянин, обвиняемый в киберпреступлениях. В 2017 году ему были заочно предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ. По запросу МВД он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

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