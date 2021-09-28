Обвиненный в хакерстве россиянин экстрадирован в РФ

Россиянин Алексей Бурков, обвиняемый в киберпреступлениях, был депортирован из США и направлен в РФ. Об этом сообщили в российском МВД. На данный момент он задержан в Москве правоохранителями.

«Сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево и НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Алексей Бурков. Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений», - говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что Буркову в 2017 году были заочно предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ. По запросу МВД он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

Ранее Бурков на заседании суда в Соединенных Штатах пошел на сделку со следствием и признал себя виновным по части обвинений, которые были ему предъявлены. Гражданина РФ обвинили в совершении киберпреступлений в пяти эпизодах, из которых он сам признал два.