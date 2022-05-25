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«Помогаем ковать победу»: глава Приморья о мерах поддержки участников СВО

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
20:52 25.05.2022
Губернатор заявил, что власти Приморского края окажут поддержку семьям, чей кормилец погиб или получил ранения в ходе боевых действий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе со «Звездой» рассказал о мерах поддержки, которые регион примет по отношению к участникам специальной военной операции по освобождению республик Донбасса. Руководитель выступил с предложением конкретных мер поддержки, которые коснутся в первую очередь семей, чей кормилец получил ранение или погиб.

«Сегодня Министерство обороны выплачивает полностью все социальные обязательства и выплаты и обеспечивают жильем военнослужащих. Но остаются дети, которые в случае потери кормильца или его серьезного ранения тоже должны быть обеспечены в будущем. Конечно, это должны делать местные власти. Поэтому у себя, на краевом уровне, мы должны поддержать инициативы президента, при которых дети - чьи отцы погибли или получили серьезное ранение - при достижении 18 лет получат жилье», - рассказал губернатор.

Также в крае дети погибших участников спецоперации получат обеспечение для получения образования в школах и ВУЗах, отметил Кожемяко.

«Я считаю, что такие меры для субъектов очень важны, нам бы хотелось, чтобы они были расширены не только по Приморскому краю, но и по другим областям. Ребята воюют вместе, сидят в одном окопе. Я думаю, что мои коллеги эту инициативу будут распространять. Это та забота, которую мы должны оказывать тем воинам, которые сражаются за мир, борются с нацизмом не жалея себя. Поэтому мы должны прилагать максимум усилий, чтобы помогать ковать победу - каждый в своем округе», - рассказал руководитель.

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам поручил правительству увеличить выплаты военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Он отметил, что нужно оперативно решать вопросы соцподдержки военнослужащих и их семей.

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