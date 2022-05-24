Россия и Китай провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Стратегические бомбардировщики ВКС России и ВВС Китая Ту-95МС и Хун-6К провели совместное патрулирование акваторий Японского и Восточно-Китайского морей, сообщает Минобороны России.

Авиагруппу сопроводили российские истребители Су-30СМ. На отдельных этапах маршрута совместный авиапатруль сопровождали самолеты F-2 ВВС Южной Кореи, F-15 ВВС Японии.

Самолеты России и Китая действовали в соответствии с положениями международного права. Воздушное пространство иностранных государств не нарушено, подчеркнули в российском военном ведомстве.

Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2022 год, и не направлено против третьих стран.

Ту-95 создан на пике Холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов