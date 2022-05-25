«Спасибо вам большое»: Путин пожелал выздоровления раненым участникам спецоперации

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Президент России Владимир Путин в ходе визита в госпиталь имени Мандрыка в Москве пообщался с военнослужащими, которые получили ранение в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Глава государства вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поинтересовался у пациентов о самочувствии и дальнейших планах на военную службу.

«Десантники работают блестяще, но без пехоты невозможно. Все успехи закрепляет только пехота. Спасибо вам большое, поправляйтесь», - сказал президент военнослужащим.

Ранее о том, что Путин посетит раненых бойцов в одном из столичных госпиталей, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.