«Спасибо вам большое»: Путин пожелал выздоровления раненым участникам спецоперации
Президент и министр обороны навестили военнослужащих, получивших ранение в ходе специальной военной операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Президента России
Президент России Владимир Путин в ходе визита в госпиталь имени Мандрыка в Москве пообщался с военнослужащими, которые получили ранение в ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса. Глава государства вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу поинтересовался у пациентов о самочувствии и дальнейших планах на военную службу.
«Десантники работают блестяще, но без пехоты невозможно. Все успехи закрепляет только пехота. Спасибо вам большое, поправляйтесь», - сказал президент военнослужащим.
Ранее о том, что Путин посетит раненых бойцов в одном из столичных госпиталей, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.