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В МИД Украины назвали ситуацию в Донбассе плохой для ВСУ

Алексей Курильченко
18:59 25.05.2022
Дмитрий Кулеба заявил, что для ВСУ все сложится еще хуже, если Украина не получит ракетное вооружение.
В МИД Украины назвали ситуацию в Донбассе плохой для ВСУ
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ситуация в Донбассе складывается для Вооруженных сил Украины чрезвычайно плохо. Об этом дипломат заявил в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я не хочу, чтобы у всех было ощущение, что все более или менее хорошо. Ситуация в Донбассе чрезвычайно плоха», - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что для ВСУ все может сложиться еще хуже, если Украина не получит дополнительное ракетное вооружение.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что капитуляция боевиков нацбатальона «Азов»* сыграла решающую роль в проведении военной операции на территории ДНР. Он отметил, что противник стал чаще отступать и сдаваться в плен.

* «Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.

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