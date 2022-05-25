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В Госдуме предложили приравнять к госизмене переход на сторону противника

Алексей Курильченко
18:25 25.05.2022
Согласно законопроекту, переход на сторону противника будет караться лишением свободы до 20 лет.
В Госдуме предложили приравнять к госизмене переход на сторону противника
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В Государственную Думу России был внесен законопроект, согласно которому «действия, связанные с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий» могут приравнять в государственной измене. С этой инициативой выступили депутаты от партии «Единая Россия» Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный.

Изменения предлагается ввести в статью 275 Уголовного кодекса. Таким образом переход на сторону противника грозит лишением свободы сроком до 20 лет.

Также предлагается ввести ответственность за сотрудничество с иностранными спецслужбами, передаче противнику сведений, которые можно использовать против российских войск и участие граждан РФ в вооруженном конфликте против интересов страны.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить выплаты военнослужащим ВС РФ, которые принимают участие в специальной военной операции по защите республик Донбасса. Он отметил, что нужно оперативно решать вопросы соцподдержки военнослужащих и их семей.

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