Замминистра Панков принял участие в открытии фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку»

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В Московском кадетском корпусе «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» открылся Международный фестиваль «Старт в науку». Это конкурс инновационных идей, на котором свои работы покажут почти 300 воспитанников учебных заведений России, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.

В торжественной церемонии открытия фестиваля принял участие статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков.

«С каждым годом наш фестиваль расширяет границы, вовлекает в исследовательскую деятельность талантливую, инициативную, дерзкую молодежь, способствуя развитию инновационных отраслей, науки и техники. В этом году мы скорректировали работу научных секций, предоставив возможность продемонстрировать вам свои знания и умения более чем в 60 направлениях, от прикладной математики и физики полимеров до планетарных исследований», - сказал он.

Лучшие работы будут представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Фестиваль дает возможность освоить методы проведения научных исследований, а также создает площадку для обмена идеями в самых разных областях научной и творческой деятельности.

Также сообщается, что заместитель министра обороны Евкуров вручил госнаграды коллективу Центрального совета ДОСААФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов