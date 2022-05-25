«Передвигаться приходится быстро»: корреспондент показал места боев ДНР и украинских военных в Новоселовке

Противник пытается прорваться обратно в поселок, но бойцы ДНР удерживают его на позициях, сообщил журналист.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал на месте боев в Новоселовке. По словам журналиста, сейчас бои идут на окраине населенного пункта, украинские военные пытаются прорваться обратно, но силы ДНР его удерживают.

«Передвигаться приходится очень быстро, чтобы противник не засек прессу. Сейчас мы слышим, как идет бой на окраине поселка. А это всего несколько сотен метров отсюда. Противник пытается прорваться обратно в поселок, но бойцы ДНР удерживают его на позициях», - рассказал Кустов.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры ночного пуска «Калибров» по объектам военной инфраструктуры Украины. Залповый пуск трех ракет по наземным целям был осуществлен экипажем фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов