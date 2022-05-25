В стране и мире В ЛНР сообщили об оперативном окружении Северодонецка Алексей Курильченко По словам Андрея Марочко, город оказался закрыт с трех сторон. © Фото: Народная милиция ЛНР Читайте нас на: Народная милиция Луганской Народной Республики и Вооруженные силы России взяли под оперативное окружение Северодонецк. Как сообщил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко, город «плотно закрыт с трех сторон». «Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному-единственному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», - заявил офицер в эфире Первого канала. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода химического нестандартизированного оборудования подразделения украинской армии разместили артиллерию и РСЗО. Вместе с тем украинские боевики обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика