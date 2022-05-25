В Рособрнадзоре заявили, что отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ

По словам Анзора Музаева, речь идет о поступлении в вузы, поэтому на ЕГЭ данный фактор никак не повлияет.

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Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев заявил, что отказ от Болонской системы никак не повлияет на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). По его словам, ведомство также выступает за конструктивные предложения по поводу экзаменов.

«Я думаю, что практически никак не повлияет, потому что речь идет о поступлении в высшие учебные заведения, это уже следующая ступень», - цитирует ТАСС слова Мурзаева.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили об отсутствии проблем с наличием бумаги, которые могли бы повлиять на сдачу школьниками ЕГЭ в 2022 году. Также в ведомстве сообщили, что досрочный период экзаменов проходит штатно, проблем с наличием бумаги и расходных материалов нет.