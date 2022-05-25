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Захарова заявила о планах Польши по экспансии на Украину

Алексей Курильченко
15:40 25.05.2022
По словам дипломата, Варшава может использовать спецоперацию ВС РФ как повод для наступления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД РФ
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У властей Польши могут быть планы по осуществлению «ползучей экспансии» на Украину. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, для этого Варшава может использовать специальную военную операцию ВС РФ в качестве предлога для наступления.

«Нельзя исключить, что Варшава вынашивает планы по "ползучей экспансии" на территорию соседнего государства. По крайней мере, факты об этом говорят. Увязка со специальной военной операцией России в данном случае - не более чем предлог», - заявила Захарова на брифинге.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил предоставить гражданам Польши особый правовой статус на Украине. Речь идет о документе, который фактически приравняет поляков к гражданам Украины. Подобный закон о помощи украинским беженцам действует в Польше.

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