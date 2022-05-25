Сладков рассказал, почему азовцы* проводили оккультные обряды

Спецкор отметил, что «Азов»* - закрытая система, в которой никто не делится происходящим внутри, но в настоящий момент азовцы* сдались «и с ними работают люди, которые умеют разговаривать».

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Специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков описал в эфире программы «Открытый эфир» на «Звезде» методологию «промывки мозгов» членам украинского «Азова»*. Главным фактором в успехе идеологов группировки, по его словам, можно считать закрытость формируемого ими сообщества.

«К ним идеологи приезжали со стороны, проводили с ними оккультные вещи, шествия. Это делает организацию более закрытой - сплочение, слаживание боевое. Поэтому там все язычники, не исповедуют другие религии», - поделился Сладков.

Спецкор отметил, что «Азов»* - совершенно закрытая система и никто не будет делиться тем, что происходит внутри нее. Однако, как сказал Сладков, в настоящий момент азовцы* сдались «и с ними работают люди, которые умеют разговаривать». Он подчеркнул, что речь в данном случае даже не о каких бы то ни было силовых методах воздействия, а о том, что «человек более сильный, более профессиональный на флюидах достигнет успеха в переговорах».

«Это не страх, бояться они не будут», - подытожил он.

Ранее Минобороны России показало кадры обыска командира 36-й морской бригады ВСУ Сергея Волынского под позывным Волына. На видео комбриг представляется, затем его обыскивают российские военнослужащие.

* «Азов» - организация, против которой в России возбуждены уголовные дела.