Армия Опубликованы новые кадры выхода украинских боевиков с «Азовстали» Анна Касаткина Боевики начали сдаваться в плен 16 мая, с предприятия вышло порядка 300 человек. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Появились кадры выхода новой группы украинских боевиков с мариупольского предприятия «Азовсталь». Завод покинули несколько десятков человек. На кадрах группа людей, среди которых есть женщины, выходит с территории предприятия. На носилках выносят раненых. Минобороны России 16 мая объявило о том, что боевики с «Азовстали» начали сдаваться в плен. За прошедшие сутки с территории завода вышло порядка 300 человек, среди них более 50 раненых. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика