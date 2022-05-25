Госдума отменила возрастное ограничение на заключение первого контракта о военной службе

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Государственная дума России приняла закон об отмене ограничения по возрасту при заключении первого контракта о прохождении военной службы. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что «для применения высокоточного оружия и военной техники требуются специалисты» - как правило, таковыми становятся к 40-45 годам.

Ранее закон предусматривал возможность заключения договора с россиянами в возрасте от 18 до 40 лет, а также с иностранцами от 18 до 30 лет.

«Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракту», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Заместитель министра обороны Николай Панков объяснил, зачем нужно повышение предельного возраста заключения контракта для рядовых и сержантов. Замещение молодых и крепких на похожих воинских специальностях людьми постарше Панков назвал правильным делом.